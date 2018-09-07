Подробности пожара возле "Эпицентра" в Киеве: огонь уничтожил заброшенный деревянный сарай

По словам спасателей, масштабный пожар произошел в километре от гипермаркета

В Киеве 6 сентября в соцсетях обсуждали большой пожар возле "Эпицентра" на Большой Кольцевой дороге: столб дыма, который был виден над гипермаркетом, озадачил жителей города. Многие решили, что огонь вспыхнул в строительном супермаркете, либо в его складах, расположенных неподалеку.

Как оказалось, пожар произошел в километре от гипермаркета – на открытой местности. Спасателей на место происшествия вызвали в 14:19.

"Горело заброшенное деревянное здание. На месте работали спасатели Киевской области, которые в 16:14 потушили огонь. Площадь пожара составила 20 м. кв. Пострадавших нет", – рассказали в управлении ГСЧС столицы.

По предварительной информации, в здании находились лица без определенного места жительства, которые, возможно, из-за неосторожного обращения с огнем и спровоцировали возгорание.

Напомним, территорию возле гипермаркета "Эпицентр", на Окружной дороге, 1б, 6 сентября днем окутал дым, который был виден за несколько километров от места происшествия.

В соцсетях пользователи выдвигали несколько версий, среди которых – возможный пожар в таборе ромов, который расположен неподалеку от гипермаркета. И что огонь перекинется на него.

Отметим, что гипермаркет находится на окраине столицы, его тушением занимаются подразделения ГСЧС Киевской области. Спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан сообщила сайту "Сегодня", что пожар начался на складе, который находится за "Эпицентром".

"Это пустое здание складов. Никакой угрозы нет и опасности нет. На месте происшествия уже работают спасатели", – сообщила Виктория Рубан.

Ранее горел склад Киевского судоремонтного завода на ул. Набережно-Луговой, 8. Спасателей на место происшествия вызвали в 11:27. По прибытии к месту происшествия спасателями было установлено, что пожар произошел в отдельно стоящем ангаре. В 11:49 пожар на площади 50 кв. м был локализован, и уже в 12:06 полностью потушен.

Также мы сообщали, что 3 и 4 сентября у спасателей Киевской области выдались неспокойными: в столичном регионе их вызывали на тушение 13 возгораний травяного настила. В это же время произошло семь "мусорных" пожаров