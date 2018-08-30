Подробности скандала из соцсетей: Александр Русанов жалуется, что Лилия Швецова бросала в него кастрюли

Мужчина признал, что бил жену и заявляет, что их семейный конфликт – "из-за квартиры и детей"

Александр Русанов, которого Лилия Швецова вчера обвинила в домашнем насилии, прокомментировал скандал с избиением жены. Он утверждает, что только раз сорвался и ударил свою супругу. Напомним, Лилия говорит, что это было неоднократно.

"Весь конфликт — из-за квартиры и детей. Ее пост — это чистый шантаж с ее стороны, который готовился долго. Мне было сказано — перепиши квартиру на меня и откажись от детей — и я от тебя отстану. Она — мастер психологических маневров, — утверждает Александр. — Я признаю. Ударил лбом по переносице. Но мне тоже есть что показать полиции — пробитый гипсокартон в комнате, разбитое стекло! Это по дому летали кружки и кастрюли в мою сторону! Не заявлял об этом, потому что я мужик и не опускался до публикования этого в соцсетях! Семью сохранить хочу, и все буду делать для этого".

Напомним, в центральном аппарате Нацполиции и киевском главке "Сегодня" уточнили, что проверяют все изложенные Лилией и Александром факты. И добавляют, что несколько лет назад уже было открыто уголовное дело по статье "Умышленное нанесение легких телесных повреждений", но вскоре было закрыто.

"Причины закрытия выясняются", — сказала нам спикер киевской полиции Оксана Блыщик.

По данным Нацполиции, ежегодно на домашнее насилие жалуются около 80 тысяч украинцев.

Напомним, в Киеве мужчина избил прямо на улице женщину, которая попросила его взять собаку на поводок.

Ранее на Волыни мужчина до смерти избил жену, обвинив ее в излишней расточительности.