Подробности скандала из соцсетей: в Киеве мама четырех детей пожаловалась на постоянные побои от мужа

Грандиозный скандал вчера разразился в столице — психолог и многодетная мать Лилия Ш. заявила, что четыре года подвергалась домашнему насилию со стороны мужа Александра Р. Лилия написала пост в соцсети и опубликовала фото, на которой она с окровавленным лицом и разбитым носом. Около тысячи украинцев откликнулись на крик о помощи, предлагая пожить у них, призывая силовые структуры помочь, делясь своим опытом борьбы с домашними тиранами.

ЖЕНА: "МНЕ ГОВОРИЛИ: "САМА ВИНОВАТА". "Отец моих четверых детей Александр Р. неоднократно поднимает на меня руку. Манипулирует детьми, угрожает их отнять и выгнать из его квартиры. И главные свидетели, к сожалению, дети. Я искала помощи неоднократно. Некоторые говорили, что сама виновата, куда смотрела. Они отчасти правы. Я пытаюсь выбраться из этого. Сейчас у меня появился собственный заработок. А бывало, что он меня выгонял в домашней одежде на улицу. Отбирал ключи, деньги, телефон. Я ищу поддержку и возможность выйти из этого ада мне с детьми", — заявила Лилия.

Фото со страницы Лилии в Facebook

Свою помощь ей предложили около тысячи украинцев, включая генпрокурора Юрия Луценко. Однако после поста Лилия перестала отвечать на комментарии и не отвечала на звонки знакомых.

"Сегодня" разыскала женщину и пообщалась с ней. Она показала шрам чуть ниже переносицы.

Фото со страницы Лилии в Facebook

"Это после того, как муж ударил меня головой. Я тогда приболела и ворочалась всю ночь, и он сорвался, начал кричать. Я стала плакать, после чего он меня ударил лбом, потекла кровь, — говорит Лилия. — Когда с моей стороны было неповиновение, то с его стороны — аффектная, неконтролируемая агрессия. А потом мирились. Даже вот опубликованное фото, где я в крови — сразу после этого он увез меня на отдых в Париж. Я уже даже относила заявление на него в полицию, но потом забирала. Пыталась развестись, но не сложилось — не собрала нужных документов. Все это очень страшно! Я готова была забыть и простить все ради того, чтобы наши четверо детей были с двумя родителями. Сейчас я написала заявление в полицию, хочу развестись и хочу, чтобы он дал мне возможность жить в его квартире с детьми. Я вынуждена это делать. Женщины, страдающие от домашнего насилия, посоветовали мне бежать...".

МУЖ: "Я УДАРИЛ, НО ХОЧУ СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ". В Киеве мы разыскали и мужа Лилии Ш. Александра Р. Он утверждает, что только раз сорвался и ударил жену (Лилия говорит, что это было неоднократно. — Авт.).

"Весь конфликт — из-за квартиры и детей. Ее пост — это чистый шантаж с ее стороны, который готовился долго. Мне было сказано — перепиши квартиру на меня и откажись от детей — и я от тебя отстану. Она — мастер психологических маневров, — утверждает Александр. — Я признаю. Ударил лбом по переносице. Но мне тоже есть что показать полиции — пробитый гипсокартон в комнате, разбитое стекло! Это по дому летали кружки и кастрюли в мою сторону! Не заявлял об этом, потому что я мужик и не опускался до публикования этого в соцсетях! Семью сохранить хочу, и все буду делать для этого".

Муж: "Пост жены — шантаж из-за квартиры, который долго готовился". Фото: Facebook

ОФИЦИАЛЬНО. В центральном аппарате Нацполиции и киевском главке "Сегодня" уточнили, что проверяют все изложенные Лилией и Александром факты. И добавляют, что несколько лет назад уже было открыто уголовное дело по статье "Умышленное нанесение легких телесных повреждений", но вскоре было закрыто.

"Причины закрытия выясняются", — сказала нам спикер киевской полиции Оксана Блыщик.

По данным Нацполиции, ежегодно на домашнее насилие жалуются около 80 тысяч украинцев.

ПОМОГ ДРУГОЙ. "Сегодня" нашла одного из тех, кто в комментариях к посту Лилии предложил ей на время свою квартиру. Сергей В. сказал, что ответа от нее не дождался:

"Она не отозвалась. Но ко мне обратились другие девушки в беде. Одной из них я согласился помочь. Одно доброе дело в неделю, не более".

А Лилия вчера в соцсети поблагодарила всех за помощь и сказала, что будет бороться.

Напомним, в Киеве мужчина избил прямо на улице женщину, которая попросила его взять собаку на поводок.

Ранее на Волыни мужчина до смерти избил жену, обвинив ее в излишней расточительности.