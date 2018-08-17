Подробности смертельного ДТП с такси в Киеве: водитель был под наркотиками

В столице ночью на проспекте Леся Курбаса 37-летний водитель такси столкнулся с бетонным ограждением моста. В результате аварии пассажир – 41-летняя жительница Черниговской области – от полученных телесных повреждений скончалась в карете "скорой", сообщает полиция Киева.

Правоохранителям о ДТП сообщили в 22:45. Как оказалось, водитель автомобиля "Opel Astra" ехал по проспекту Леся Курбаса со стороны улицы Академика Королева в направлении бульвара Вацлава Гавела и вылетел за пределы проезжей части, где и произошло смертельное столкновение.

Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он отказался сдавать анализ на содержание алкоголя и наркотиков, но, по предварительному заключению врача-нарколога, таксист находился под воздействием наркотических средств.

Следователи готовят ходатайство о принудительном отобрании биологических образцов для проведения анализов.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливает механизм и причины ДТП.

Напомним, за прошлый, 2017 год украинские правоохранители зафиксировали 114 тысяч случаев управления автомобильным транспортом в нетрезвом состоянии. Всего же за год из-за пьяных водителей произошло почти шесть тысяч ДТП. В них погибло 115 человек.

Кроме того, распространенной причиной ДТП становится превышение скорости.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах, потому как автомобили по ним "мчатся со скоростью самолетов", а технические средства для контроля скорости не устанавливаются.