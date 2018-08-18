Подробности смертельного ДТП с такси в Киеве: водителю избрали меру пресечения

Сегодня, 16:05

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры

Подробности смертельного ДТП с такси в Киеве: водителю избрали меру пресечения

Водителю такси, который под действием наркотических средств врезался в бетонную плиту, в результате чего погибла его пассажирка, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Соответствующее ходатайство удовлетворил Шевченковский районный суд Киева. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без залога", – сказала пресс-секретарь столичной прокуратуры.

Надежда Максимец также отметила, что водителю такси было объявлено о подозрении по ч. 2 статьи 286 УК Украины.

Было установлено, добавила она, что водитель 1980 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, превысил допустимую скорость.

Ранее на трассе Житомир – Бердичев в автомобильной аварии 15 августа погиб 33-летний прапорщик Вооруженных сил Украины Александр Лищук, который получил отпуск и ехал на собственную свадьбу.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12%-ный рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее.
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Источник:

УНН

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