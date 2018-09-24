Подробности смертельного ДТП в Киеве: у пешехода не было шансов выжить

Сегодня, 14:36

Мужчина пытался перебежать многополосную оживленную трассу

Кольцевая. Пешеход скончался на месте. Фото: А. Ракитин
Кольцевая. Пешеход скончался на месте. Фото: А. Ракитин

На выходных в Киеве произошла очередная смертельная авария. В ночь на субботу, 23 сентября, на Кольцевой дороге легковушка Opel сбила пешехода, который пытался перебежать многополосную оживленную трассу, причем всего в нескольких десятках метров от пешеходного перехода.

Авто двигалось в сторону Одесской площади на довольно высокой скорости, когда перед ним внезапно возник человек. Водитель даже не понял, с какой стороны он появился. Выжить в таком ДТП у пешехода шансов не было. Личность погибшего устанавливает полиция, поскольку опознать его на месте происшествия возможности не было.

Автомобиль пострадал достаточно серьезно — поломан бампер, капот, полностью разбито ветровое стекло и помята крыша.

Тем временем столичные правоохранители завершили расследование и направили в суд материалы по громкому смертельному ДТП, которое произошло 24 июля возле метро "Дорогожичи". Напомним, там Nissan выехал на перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с Renault Kangoo, который в результате вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Тогда погиб 69-летний мужчина, сильно пострадал и 59-летний водитель Renault, еще несколько человек получили незначительные травмы.

Перед судом за нарушение правил безопасности дорожного движения предстанет 32-летний водитель Nissan, житель Киевской области. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее в Киеве пешеход остался без головы, перебегая дорогу возле перехода. Авария произошла на улице Набережно-Крещатицкая возле метро Почтовая площадь.

Также под Киевом парень погиб в ДТП в 15 метрах от пешеходного моста23-летний гастарбайтер из Ровенской области перебегал проезжую часть, пренебрегая правилами дорожного движения, и попал под колеса легковушки Volkswagen.
Киев, ДТП, кольцевая
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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