Подробности смертельной аварии на Осокорках: полиция ищет свидетелей

В результате ДТП погибла женщина, еще 8 человек попали в больницы, среди них – 11-летний мальчик

В Киеве сегодня, 20 августа в 00:54, в дежурную часть киевской милиции поступило сообщение о ДТП на проспекте Николая Бажана под мостом с участием микроавтобуса "Мерседес Вито" и автомобиля "Лада Приора". По вызову выехали патрульные полицейские и следователи полиции, сообщает ГУ НП Киева.

Правоохранители установили, что напротив дома №10 произошло столкновение двух автомобилей: "Мерседес вито" и "ВАЗ 217130". В результате ДТП получили травмы и были госпитализированы оба водителя, трое пассажиров "Mерседес" и четверо пассажиров "ВАЗ". Среди пострадавших – 11-летний мальчик, который находится в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, одна из пассажирок "ВАЗ" скончалась в медицинском учреждении.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следователи установят механизм ДТП после проведения экспертиз и других следственных действий.

Правоохранители просят граждан, которые могут предоставить информацию об аварии, а также водителей, видеорегистраторы которых могли зафиксировать автопроисшествии, обратиться в следственное управление по телефону (044) 271-99-22 или по адресу Главного управления Национальной полиции в Киеве: ул. Владимирская, 15.

Ранее в ГУ НП Киева сообщили детали масштабной аварии, которая произошла в воскресенье около 17:40 на Новой Ирпенской дороге в столице. Там при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.

Ранее в ДТП с полицейским "Приусом" в Сумах пострадали 5 человек.

Также мы писали, что в Харьковской области в результате ДТП с участием экс-чиновника погибли три человека. По предварительным данным, Lexus двигался по главной дороге со стороны города Харькова в направлении Старого Салтова, а ВАЗ выезжал со второстепенной дороги от села Песчаное. От полученных травм 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка ВАЗ погибли на месте. Еще одна 74-летняя пассажирка ВАЗ умерла в машине "скорой помощи".