Подробности стрельбы в центре Киева: девушку во дворе подстрелила пенсионерка

Пожилая женщина стреляла из окна, поскольку ей не понравилось поведение молодежи

Стали известны подробности стрельбы на Большой Васильковской, где 11 сентября днем была ранена в плечо 20-летняя девушка.

Как сообщили в полиции Киева, стреляли из окна дома.

"Сотрудники полиции провели обыск в квартире, где проживает мужчина и женщина. В помещении изъяли патроны, шарики к пневматической винтовке и помповое ружье. Полицейские пообщались с 61-летней хозяйкой квартиры, которая призналась, что из ружья стреляла она из окна своей квартиры. По словам задержанной, ей не понравилось поведение молодых людей во дворе", – сообщили в полиции Киева.

Там добавляют, что расследуют причины и мотивы поступка женщины. Открыто уголовное производство, бабушке грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось, в центре Киева по ул. Большая Васильковская, 52 неизвестный стрелок ранил молодую девушку. По данным правоохранителей, стрельба произошла около 14:50.

"Нам поступило сообщение от медиков, что по адресу Большая Васильковская, 52, 20-летняя девушка получила ранение в плечо, когда сидела на скамейке во дворе этого дома. Она была доставлена в больницу", – сообщил "Сегодня" источник.

Напомним, 5 сентября в Киеве неадекватный мужчина открыл стрельбу по троллейбусу с пассажирами. Стрелка сумели обезоружить, задержать и передать полиции прохожие, которые стали свидетелями стрельбы.

Кроме того, в конце марта 2018 года двое водителей устроили на дороге "дуэль" за право проезда. Инцидент произошел на проспекте Глушкова, двое шоферов не могли решить, кому из них ехать первым.