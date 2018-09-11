Подробности стрельбы в центре Киева: девушку во дворе подстрелила пенсионерка

Сегодня, 19:24

Пожилая женщина стреляла из окна, поскольку ей не понравилось поведение молодежи

У пенсионерки нашли ружье. Фото: ГУ НП Киева
У пенсионерки нашли ружье. Фото: ГУ НП Киева

Стали известны подробности стрельбы на Большой Васильковской, где 11 сентября днем была ранена в плечо 20-летняя девушка.

Как сообщили в полиции Киева, стреляли из окна дома.

"Сотрудники полиции провели обыск в квартире, где проживает мужчина и женщина. В помещении изъяли патроны, шарики к пневматической винтовке и помповое ружье. Полицейские пообщались с 61-летней хозяйкой квартиры, которая призналась, что из ружья стреляла она из окна своей квартиры. По словам задержанной, ей не понравилось поведение молодых людей во дворе", – сообщили в полиции Киева.

Там добавляют, что расследуют причины и мотивы поступка женщины. Открыто уголовное производство, бабушке грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось, в центре Киева по ул. Большая Васильковская, 52 неизвестный стрелок  ранил молодую девушку. По данным правоохранителей, стрельба произошла около 14:50.

"Нам поступило сообщение от медиков, что по адресу Большая Васильковская, 52, 20-летняя девушка получила ранение в плечо, когда сидела на скамейке во дворе этого дома. Она была доставлена в больницу", – сообщил "Сегодня" источник.

Напомним, 5 сентября в Киеве неадекватный мужчина открыл стрельбу по троллейбусу с пассажирами. Стрелка сумели обезоружить, задержать и передать полиции прохожие, которые стали свидетелями стрельбы.

Кроме того, в конце марта 2018 года двое водителей устроили на дороге "дуэль" за право проезда. Инцидент произошел на проспекте Глушкова, двое шоферов не могли решить, кому из них ехать первым.
Киев, женщина, стрельба, Большая Васильковская
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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