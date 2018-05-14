Подробности задержания брачного афериста: "жених" выманил у женщин огромные суммы

Обещал любовь до конца жизни, выманивал деньги, а потом – исчезал. В Киеве задержали брачного афериста международного масштаба. Он пять лет подряд наживался на доверчивых женщинах. Изображал влиятельного и состоятельного, втирался в доверие, а потом – исчезал с большой суммой денег. В полицию Киева начали обращаться женщины с почти одинаковыми историями.

"Данный человек находил жертв на сайте знакомств, путем размещения своей анкеты. Там были его хорошие фотографии, кое-что с завышенным возрастным цензом. Подстраивался под жертву, конкретно по ситуации действовал", – рассказывает Юрий Найдюк, оперативный сотрудник отдела по борьбе с имущественными преступлениями управления уголовного розыска, ГУ Национальной полиции Киева.

На свидание "жених" приезжал на солидных авто, приглашал в свои апартаменты и дарил дорогие подарки.

"Представлялся влиятельным человеком, что он может решить любой вопрос, как самих жертв, так и их близкого окружения, родственников", – говорит Юрий Найдюк.

Купить квартиру, привести авто из-за границы и вылечить больного родственника обещал за полцены. Влюбленные женщины без раздумий давали деньги потенциальному жениху. У последней выманил шестьдесят тысяч долларов. Одна из жертв афериста настолько поверила ему, что за считанные недели познакомила с родителями, готовилась к свадьбе, даже платье успела приобрести.

Оперативники быстро вышли на след брачного афериста. Им оказался 32-летний житель Молдовы, которого давно искали местные правоохранители. Даже больше – пять лет назад Александр, так зовут мужчину, уже отбывал наказание за подобные преступления.

Такие примеры отталкивают женщин верить в настоящую любовь, говорит владелица брачного агентства Наталья Коваль. Советует невестам: открывая сердце, никогда не выключать здравый смысл, чтобы не стать жертвой таких манипуляторов.

"Нужно спешить медленно, познакомиться с его родственниками, побывать у него дома, узнать его окружение, где работает, чем занимается. И попросить у него денег, посмотреть, как он отреагирует", – объясняет Наталья Коваль.

Сейчас следователи выясняют, сколько пострадавших от брачного афериста по всей стране. Уже известно о десяти. Мужчине же грозит до двенадцати лет за решеткой.

Напомним, в 2016 году в Одессе полиция разоблачила брачного афериста, который выманил у 20 женщин свыше 150 тыс. долларов. Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, жертвами злоумышленника стали жительницы Киевской, Кировоградской и Одесской областей.

Как мы писали ранее, брачные аферисты буквально всеядны, так что в их сети могут попасть как обеспеченная женщина с неудавшейся личной жизнью, так и мечтательная библиотекарша средних лет или пенсионерка с однокомнатной квартирой.





