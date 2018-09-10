Подробности "заминирования" метро "Дорогожичи": женщине, заявившей о бомбе, вызвали врачей

В Киеве 10 сентября в 14:36 полиции поступило сообщение о заминировании станции метро "Дорогожичи". Взрывотехники и кинологи обследовали станцию и прилегающую территорию, но взрывоопасных предметов не нашли, сообщили в ГУ НП Киева.

Как оказалось, о заминировании в полицию сообщила женщина. Ее личность удалось установить.

"С ней общаются сотрудники управления полиции. Сейчас проверяются ее личные данные. Кроме того, учитывая взволнованное состояние этой женщины, ей вызвали врачей ", – сообщил начальник управления полиции в метрополитене Виталий Быков.

Сведения вносятся в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, 9 сентября на "синей" ветке метро движение поездов было парализовано из-за пассажира на рельсах. Об этом сообщили на странице Киевского метрополитена в Facebook.

"Сбой в графике произошел из-за пассажира на пути по станции" Контрактовая площадь ", – сообщили в пресс-службе столичного метро.

Тем временем, на "красной" ветке появился поезд с видеонаблюдением в вагонах. Его запустили в качестве эксперимента за счет инвестора.

Если система себя оправдает, то камеры могут установить и в других поездах. К слову, в начале июля на сайте петиций Киеврады появилось предложение установить камеры в поездах метро с трансляцией происходящего там в соответствующие центры. Пока петиция собрала всего 68 подписей из 10 тыс. необходимых.