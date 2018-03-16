В Киеве подростки разгромили супермаркет и подрались с полицией
На место выезжали несколько патрульных авто
В гипермаркете на ул. Берковецкой произошел неприятный инцидент. В четверг вечером девушки-подростки начали бегать по магазину и ломать витрины.
Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.
На замечания охранников они не реагировали, более того, позвали парней, которые завязали драку с охранниками.
Чтобы усмирить молодых людей, охрана вызвала полицию. Приехавшие полицейские попросили охранников отпустить ребят, но те начали прыгать и на полицию.
Когда патруль выводил их из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые начали отбивать друзей у полиции.
Сообщается, что на место происшествия прибыли четыре наряда патрульной полиции, чтобы усмирить разбушевавшуюся молодежь.
"Там этих малолеток толпы ходят и одни и те же, они постоянно устраивают разборки и бухают", – пишет в комментариях Kostiantyn UA.
"Каждый день они там, человек 20/40 собирается, от 10 лет до 20 примерно. Все курят и распивают спиртные напитки!", – добавляет Askold Kuznetsov.
"Возле "Ашана" на Берковецкой вечно пасется орава такой дичи", – подтверждает Anton Tsar.
"Ребята, я лично это все видела, это жутко. Толпа неадекватных малолеток твори беспредел", – описывает ситуацию Полина Божко.
Напомним, ранее в "Ашане" на Берковецкой разгорелся скандал после того, как охранники якобы обыскали двух несовершеннолетних девочек.
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