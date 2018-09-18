Погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички

Сегодня, 12:04

Парень увлекался экстремальными развлечениями

Погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички

В Броварском районе Киевской области погиб 10-классник, который влез на крышу электрички, чтобы прокатиться с ветерком и сделать зрелищный кадр. Об этом сообщает "Kyiv LIVE".

Мальчик получил сильный разряд тока и погиб на месте. Мама подростка в шоке. По ее словам, сын давно увлекался опасным экстримом и обещал ей "завязать", но не успел.

Напомним, в Киеве снова участились случаи зацеперства на транспорте. Так, двое школьников с рюкзаками едут, держась за лестницу на задней части троллейбуса. Все это происходит на оживленной дороге в районе Дарницы.

Кроме того, в Киеве на электричке, прибывший на станцию "Борщаговка", увидели юного бритоголового парня. Теперь правоохранители ищут родителей подростка.

Ранее на электричке, которая ехала из Ирпеня в Киев, заметили четырех девочек. Школьницы ехали, прицепившись к кабине электропоезда. Прибыв в Киев, любительницы острых ощущений спрыгнули на перрон, а одна из них оказалась на рельсах, чудом не угодив под электричку. С путей девочку на перрон вытащила подружка.
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