Погибший в Киеве мужчина сам себя ударил в шею ножом – свидетели

Житель столицы 1989 года рождения обедал в фаст-фуде с девушкой

В полиции Киева рассказали подробности ЧП, которое произошло на Подоле у входа в ресторан быстрого питания.

В дежурную часть Подольского управления полиции позвонил сотрудник фаст-фуда с сообщением о том, что на выходе из помещения он обнаружил труп мужчины.

На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа и кинологи. Правоохранители осматривают территорию и общаются со свидетелями происшествия.







Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Предварительно известно, что мужчина с девушкой находились в заведении. После обеда они направились к выходу, однако девушка вернулась, потому что забыла банковскую карточку. Когда же вернулась, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи.

Правоохранители установили его личность, это – житель столицы, 1989 года рождения. По словам свидетелей, мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею. Эту информацию тщательно проверяют.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Подольского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией – самоубийство. Причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее мы сообщали, что жуткое убийство произошло в Фастове Киевской области. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, неизвестный нанес больше десяти колото-резанных ран 43-летней местной жительнице, частному предпринимателю. Правоохранители разыскивают злоумышленника и свидетелей.

Установили, что погибшая – мать троих детей, вдова, частный предприниматель. Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. У входа в учебное заведение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить удары ножом.

Напомним, в Киеве будут судить иностранца, который в хостеле убил мужчину.