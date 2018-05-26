Пограничники задержали болельщика, который числится в базе данных Интерпола

Уроженец Ливана находится в базе данных Интерпола за подделку документов

Пограничники задержали уроженца Ливана, прибывшего в Киев на финал Лиги чемпионов УЕФА, который внесен в базу данных Интерпола.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, пограничники задержали уроженца Ливана в аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Каира. Мужчина 1985 года рождения не имеет гражданства. По его словам, он прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов.

"В отношении данного гражданина произошло срабатывание Базы данных Интерпола. Оказалось, что его разыскивают в Испании за подделку документов", – сообщил Слободян.

Отмечается, что задержанный передан в подразделение Национальной полиции.

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"Во время следования организованных групп болельщиков нужно постоянно быть начеку... Пограничники продолжают нести службу в усиленном варианте", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее столичная полиция квалифицировала драку, в которой пострадали иностранцы, как групповое хулиганство. Об этом сообщили в ГУ НП в Киеве.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, а оперативники устанавливают всех участников конфликта.

Напомним, драка случилась вчера вечером в одном из кафе на улице Большой Васильковской около 23:00. В итоге нападавшие были задержаны. Двоих мужчин доставили в Голосеевское управление полиции.

В рамках уголовного производства будут установлены все обстоятельства конфликта. Правоохранители разыскивают других участников драки, чтобы предоставить их действиям правовую оценку.

Напомним, после нападения в Киеве на болельщиков английского "Ливерпуля" полиция приняла меры против хулиганов – в отношении двух задержанных составили административные протоколы, сообщили в киевской полиции.