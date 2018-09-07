Похищение девушек на Оболони оказалось "оригинальным" предложением выйти замуж

Парень "похитил" свою невесту, чтобы сделать предложение, и напугал киевлян

Киевлян всполошила история с похищением двух девушек на Оболони: в соцсетях люди сообщили о том, что стали очевидцами того, как похитители в черных масках затолкали девушку в машину и увезли в неизвестном направлении. ЧП произошло 6 сентября вечером, на улице Мате Залки.

Полиция оперативно вычислила автомобиль "похитителей" и оказалось, что юную киевлянку... "украл" ее жених.

"Парень, таким образом решил сделать ей предложение выйти за него замуж", – рассказали "Сегодня" в столичной полиции.

Напомним, август 2018-го выдался в Киеве урожайным на свадьбы. Все дело в том, что в этом месяце – целых три даты, которые молодожены считают счастливыми: 8.08.2018, 18.08.2018, и 28.08.2018.

"В счастливую дату 8.08.18 в столице поженились 345 пар, 18.08.18 – 311. На сегодня 28.08.18 подано 155 заявлений для регистрации брака, а в целом по Украине запланировано 1201 бракосочетания. Для сравнения, в прошлом году 28.08.2017 года в Киеве поженились всего 3 пары", – рассказывал глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Ранее, в прошлом году, в "Борисполе" запустили новую услугу "Свадьба в аэропорту". Здесь уверены: идея понравится тем, кто раздумывает над неординарным сценарием праздника.