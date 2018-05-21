Похищение мотоцикла у Найема: подозреваемому в краже избрали наказание

Подозреваемому в краже мотоцикла брата нардепа Мустафы Найема Маси избрали наказание. Об этом Маси Найем написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня подписали соглашение о примирении с подозреваемым в краже моего мотоцикла. Мы согласовали, что наказание ему будет в виде: штрафа (в соответствии с ч. 1 ст.289 УК) в размере 17000 грн. (идет в доход государства); работы на волонтерских началах в главном военном клиническом госпитале в течение 30 дней. Подозреваемый согласился", – написал Найем.

Как сообщалось, 11 мая утром у Маси Найема угнали мотоцикл прямо под зданием Апелляционного суда в Киеве. Брат нардепа приехал на судебное заседание по делу об избиении Мустафы, однако домой ему, вероятно, пришлось возвращаться на общественном транспорте.

Полиция в Киеве задержала мужчину, который похитил мотоцикл юриста Маси Найема – брата нардепа Мустафы Найема.

Напомним, 30 апреля, в центре Киева избили нардепа Мустафу Найема после конфликтной ситуации на дороге. Правоохранители заявили, что нападавшим на Найема грозит до четырех лет тюрьмы, а следственным отделом Шевченковского управления полиции по данному инциденту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Читайте подробней детали конфликта и все подробности о нападавших.