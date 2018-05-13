Похищение мотоцикла у Найема: угонщика задержали в Киеве

Сегодня, 20:00

"Железного коня" у брата нардепа угнали 11 мая

Маси Найем. Фото: facebook.com/MasiNayyem
Маси Найем. Фото: facebook.com/MasiNayyem

Полиция в Киеве задержала мужчину, который похитил мотоцикл юриста Маси Найема – брата нардепа Мустафы Найема. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Задержали только что – и похитителя, и мотоцикл", – сообщил источник.

Как сообщалось, 11 мая утром у Маси Найема угнали мотоцикл прямо под зданием Апелляционного суда в Киеве. Брат нардепа приехал на судебное заседание по делу об избиении Мустафы, однако домой ему, вероятно, пришлось возвращаться на общественном транспорте.

Напомним, 30 апреля, в центре Киева избили нардепа Мустафу Найема после конфликтной ситуации на дороге. Правоохранители заявили, что нападавшим на Найема грозит до четырех лет тюрьмы, а следственным отделом Шевченковского управления полиции по данному инциденту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Читайте подробней детали конфликта и все подробности о нападавших.
Киев, политика, угон, задержание, найем, мотоцикл

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