Похороны Захарченко у посольства РФ в Киеве отметили жареной курицей и шампанским

На Воздухофлотском проспекте накрыли стол, на заборе дипучреждения установили портреты Захарченко, Кобзона и Путина

Возле посольства Российской Федерации в Киеве на Воздухофлотском проспекте в "память" о главаре боевиков "ДНР", погибшем в пятницу, 31 августа, в результате взрыва в кафе "Сепар", местные жители накрыли стол с курицей и шампанским. Об этом сообщает LB.

На заборе дипучреждения установили три портрета – Иосифа Кобзона, Александра Захарченко и Владимира Путина. Первые два помечены красными крестами, на третьем изобразили кисть, которая только начинает его рисовать. На акции собрались около 40 человек.

Как сообщалось, зля расследования смерти своего главаря боевики создали "оперативный штаб МГБ ДНР", который уже выбил "признания" у четырех задержанных. В "ДНР" обнаружил украинский "след" и заявил о двух ДРГ.

В свою очередь в глава СБУ Василий Грицак заявил, что украинская сторона не причастна к гибели главы "ДНР" Александра Захарченко. А главной версией причин его устранения могут быть разборки на коммерческой основе.

Подробнее о гибели главаря "ДНР" читайте в материале "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".