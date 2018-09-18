Полицейские подтвердили задержание гражданина РФ с наркотиками

В Нацполиции Украины подтвердили газете "Сегодня" факт задержания гражданина Российской Федерации в понедельник, 17 сентября, в районе станции метро "Политехнический институт". Как отмечали СМИ, была проведена облава на сына экс-представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Украине Цицулаева Адама Рамзановича.

Вместе с тем, нам правоохранители не подтвердили, был ли сын представителя Кадырова в полиции. "Было обычное задержание подозреваемых личностей. Один из задержанных гражданин Российской Федерации. В автомобиле задержанного Toyota Camry выявлено вещество похожее на наркотики, скорей всего амфетамин, меньше 5 грамм, что это было – должна установить экспертиза", – пояснили в Нацполиции.







Началась облава на проспекте Победы, а задержание произошло на улице Кирилло-Мефодиевской. В ходе задержания правоохранители перекрыли всю улицу. По информации журналистов, сын экс-полпреда главы Чечни прибыл в Киев месяц назад, чтобы провести переговоры с человеком Кадырова. Однако тот не пожелал делиться с главой Чечни бизнесом и навел силовиков на Адама Цицулаева и его людей.

Открыто уголовное производство по 309 статье "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Наказываются это преступление ограничением воли на срок до 3 лет или лишением свободы на тот самый срок.