Полицейскому грозит 10 лет тюрьмы за самоуправство "стоимостью" 30 млн гривен

В суд направлен обвинительный акт в отношении полицейского, который незаконно изъял у предпринимателя имущество на 30 млн грн и передал его третьему лицу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Отмечается, что следователь Оболонского УП ГУ ЧП в Киеве незаконно изъял газовое оборудование на сумму более 30 млн гривен, которое не имело никакого отношения к обстоятельствам расследования уголовного производства. Этот товар полицейский передал посторонним лицам, которые распорядились ним по своему усмотрению.

Своими действиями милиционер нанес предприятию ущерб в особо крупных размерах, это подтвердила и судебная экспертиза. Следствие завершено и материалы дела отправлены в суд. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, накануне вооруженные налетчики отобрали у запорожского бизнесмена 8,5 млн гривен. Бандиты ворвались в дом предпринимателя, торгующего деталями к сельхозтехнике.

Кроме того, в апреле произошло резонансное убийство бизнесмена в Херсоне. Игоря Пащенко убили четырьмя выстрелами в спину, на месте преступления полицейские нашли 5 гильз.