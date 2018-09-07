Полиция Киева уже сутки разыскивает беглеца из столичного СИЗО

На месте происшествия руководитель управления, все его заместители, следователи и оперативники

Из Киевского следственного изолятора исчез заключенный Виталий Пушкин.

Такую информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Инна Попова.

По словам Поповой, заключенного ищут уже почти сутки. Его отсутствие заметили вечером 6 сентября, в 20.30, но точной информации, когда именно он исчез, пока нет.

Она рассказала, что на месте происшествия руководитель управления, все его заместители, следователи и оперативники.

Также Попова отметила, что пропавший был наркозависимым.

Позже в столичной полиции сообщили приметы беглеца: рост 165 см, худощавое телосложение, волосы, овальное лицо, высокий лоб, прямые брови, карие глаза, широкий нос, тонкие губы.

Отмечают, что заключенный 1999 года рождения является жителем Киевской области.

Его осудили за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК).

Информацию о беглеце передали всем дежурным частям территориальных управлений полиции, патрульным полицейским, участковым, оперативникам и правоохранителям из других регионов.

Кроме того бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький в Facebook сообщил, что Пушкин – это тот заключенный, который в январе 2017 года проломил голову сотруднику СИЗО.

Напомним, ранее мы сообщали, что после скандала с экс-бойцами "Торнадо" новым главой Киевского следственного изолятора, более известного как Лукьяновское СИЗО, был назначен Руслан Ромашков, занимавший должность главы Бориспольской исправительной колонии №119.

Также мы сообщали, что нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО после инцидента с бунтом экс-бойцов батальона "Торнадо" и передачи им запрещенных вещей.