Полиция нашла 13-летнего школьника, пропавшего в Киеве

Правоохранителям удалось разыскать 13-летнего киевлянина, который ушел из дома, в городе Тячев (Закарпатская область), сообщает ГУ НП Киева.

О пропаже ребенка в полицию сообщил его отец. Правоохранители сразу начали поиски подростка. Ориентирование разослали во все управлений полиции Украины.

В итоге, полицейские нашли юношу на железнодорожном вокзале в городе Тячев. Они выяснили, что парень намеревался поехать оттуда в Одессу. По словам мальчика, он покинул дом, из-за конфликта с родителями. С подростком провели профилактическую беседу и вернули домой.

На родителей беглеца составили административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее в Киеве пропала несовершеннолетняя девушка. Полиция Дарницкого района разыскивает несовершеннолетнюю Анну Гак, 2003 года рождения.

Также мы сообщали, что Днепровским управлением полиции в Киеве разыскивается несовершеннолетняя Кощий Татьяна Порфириевна, 2001 г.р.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.