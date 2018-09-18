Полиция опровергла гибель подростка в Броварском районе

Правоохранители Киевской области опровергают информацию о гибели подростка в Броварском районе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что в СМИ попала недостоверная информация о том, что 16-летний парень погиб от удара током на крыше электропоезда. "Никаких комментариев по данному поводу работники отдела коммуникации полиции Киевской области сегодня не предоставляли и информацию не размещали. Событие действительно имело место, однако – 29 апреля 2017 года", – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве участились случаи зацеперства на транспорте. Недавно были замечены двое школьников с рюкзаками, которые катались на лестнице в задней части троллейбуса.

Мало того, на электричке на станции "Борщаговка" пассажиры видели подростка, который ехал, уцепившись за корпус поезда. Ранее на электричке, которая ехала из Ирпеня в Киев, заметили четырех девочек. Школьницы ехали, прицепившись к кабине электропоезда. Прибыв в Киев, любительницы острых ощущений спрыгнули на перрон, а одна из них оказалась на рельсах, чудом не угодив под электричку. С путей девочку на перрон вытащила подружка.