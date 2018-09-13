Полиция отпустила сотрудника НАБУ, которого задержали с наркотиками

Сотруднику НАБУ еще не сообщали о подозрении

Столичные полицейские отпустили ранее задержанного сотрудника Национального антикоррупционного бюро, которого подозревают в хранении наркотических веществ.

Об этом "Украинской правде" сообщила заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Яна Неруш.

"Следователи начали уголовное производство по статье 309 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Его отпустили, следственные действия продолжаются", – рассказала она.

Неруш добавила, что в случае необходимости, мужчинe будут вызывать.

"То есть у нас есть производство, он был доставлен, допрошен, событие квалифицировали по статье 309 УК, следователи начали уголовное производство, дело расследуется", – пояснила она.

По ее словам, сотруднику НАБУ еще не сообщали о подозрении.

Ранее столичные правоохранители задержали сотрудника Национального антикоррупционного бюро по подозрению в хранении наркотических веществ.

Напомним, сегодня стало известно о задержании группы правоохранителей, продававших амфетамин. Среди задержанных – майор и старшина Нацгвардии.

Кроме того, ранее были задержаны двое военнослужащих одной из воинских частей ВСУ, а также одно гражданское лицо непосредственно после сбыта 50 грамм амфетамина. Правоохранители задокументировали факт продажи вышеуказанными правонарушителями в период с августа по сентябрь 2018 амфетамина в количестве 100 грамм.