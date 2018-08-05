Полиция просит опознать девушку с татуировкой, попавшую в ДТП под Киевом

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в больнице Василькова

Правоохранители и медики Васильковского отдела полиции устанавливают личность девушки, которая 30 июля 2018 года попала в дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Одесса вблизи села Мытница Васильковского района.

Предварительно, она перебегала дорогу и попала под колеса авто.

Фото: Полиция Василькова

Пострадавшая без сознания находится в Васильковской центральной районной больнице, в отделении анестезиологии и интенсивной терапии.

"Примерный возраст девушки 20-25 лет, волосы русые. На левом предплечье у нее есть татуировка. Была одета в красную футболку и светлые джинсы", – сообщили в полиции.

Фото: Полиция Василькова

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить об этом по спецлинии "102" или по телефону (04571) 2-43-24 дежурная часть Васильковского ОП ГУНП в Киевской области.

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