Полиция просит опознать девушку с татуировкой, попавшую в ДТП под Киевом
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в больнице Василькова
Правоохранители и медики Васильковского отдела полиции устанавливают личность девушки, которая 30 июля 2018 года попала в дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Одесса вблизи села Мытница Васильковского района.
Предварительно, она перебегала дорогу и попала под колеса авто.
Фото: Полиция Василькова
Пострадавшая без сознания находится в Васильковской центральной районной больнице, в отделении анестезиологии и интенсивной терапии.
"Примерный возраст девушки 20-25 лет, волосы русые. На левом предплечье у нее есть татуировка. Была одета в красную футболку и светлые джинсы", – сообщили в полиции.
Фото: Полиция Василькова
Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить об этом по спецлинии "102" или по телефону (04571) 2-43-24 дежурная часть Васильковского ОП ГУНП в Киевской области.
Напомним, в Киеве продолжаются поиски пропавшего 32-летнего мужчины, жителя Деснянского района Сергея Примака. Как сообщают в полиции Киева, в последний раз его видели вечером 27 июля на улице Сабурова.
Ранее в Киеве пропала несовершеннолетняя девушка. Полиция Дарницкого района разыскивает несовершеннолетнюю Анну Гак, 2003 года рождения.
Также мы сообщали, что Днепровским управлением полиции в Киеве разыскивается несовершеннолетняя Кощий Татьяна Порфириевна, 2001 г.р.