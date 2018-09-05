Полиция задержала одного из нападавших на охранника столичного рынка

Сегодня, 20:43

Под подозрение попал 26-летний уроженец Донецкой области, который живет в столице


npu.gov.ua

npu.gov.ua

npu.gov.ua

В столице правоохранители задержали мужчину, который подозревается в стрельбе на рынке. Во время обыска у него изъяли гранаты и огнестрельное оружие.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Киева, под подозрение попал 26-летний уроженец Донецкой области, который живет в столице. "В рамках открытого уголовного производства в его квартире с соблюдением требований Уголовного процессуального кодекса Украины провели обыск. В квартире обнаружили две гранаты, пистолет-пулемет и несколько единиц оружия, предварительно переделанного под стрельбу резиновыми пулями. Все это отправили для проведения экспертизы. Все изъятые боеприпасы и оружие направили на экспертизу", – отметил руководитель столичных правоохранителей Андрей Крищенко. 

Следователи продолжают изучение записей с камер видеонаблюдения вокруг места происшествия. Также разыскивается сообщник задержанного мужчины. Уголовное производство открыто по статье о хулиганстве. Виновникам грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, во вторник, 4 сентября, в Киеве на территории рынка на Печерске произошла стрельба во время конфликта между охраной и двумя неизвестными, в результате один охранник получил ранения.

Ранее возле рынка в Киеве произошла драка со стрельбой. В конфликте принимали участие трое мужчин, один был госпитализирован. Позже выяснилось, что стреляли из травматического оружия.

Также в Киеве дорожный конфликт между мотоциклистом и водителем автобуса закончился дракой и стрельбой. Напомним, инцидент произошел сегодня около 12 часов дня на улице Щербакивского. 
рынок, Киев, оружие, стрельба, конфликт
Источник:

"Сегодня"

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