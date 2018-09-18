После столкновений под ГПУ завели дело по четырем статьям, один человек задержан

Правоохранители Киева задержали одного протестующего после столкновений под зданием Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, передает "Громадське ТБ".

По словам Блищик, в отделение полиции доставляли 5 человек, всех их допросили, а одного задержали, у него нашли пистолет. Вместе с тем глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил о семи допрошенных гражданах. "В том числе установлено лицо и допрошено, которое совершило правонарушение в отношении журналистки одного из телеканалов", – сказал Князев.

В ближайшее время задержанному гражданину суд изберет меру пресечения. В целом дело о столкновениях под ГПУ возбудили по 4 статьям Уголовного кодекса: хулиганство, препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, незаконное обращение с оружием.

Напомним, 17 сентября активисты "Национального корпуса" и С14, а также других националистических организаций провели акцию протеста под зданием ГПУ из-за экстрадиции в РФ Тимура Тумгоева, которого активисты называли добровольцем ВСУ. Во время протестов произошли столкновения, пострадали 7 полицейских и несколько протестующих.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нет подтверждения участия Тумгоева в АТО на Донбассе. Чиновник подчеркнул, что добровольца ВСУ Украина никогда бы не экстрадировала. Тумгоев является гражданином РФ, на родине его обвиняют в том, что он участвовал в боевых действиях в Сирии в составе ИГИЛ.