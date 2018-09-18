После столкновений под ГПУ завели дело по четырем статьям, один человек задержан

Сегодня, 12:29

У задержанного нашли пистолет, ему избирают меру пресечения

После столкновений под ГПУ завели дело по четырем статьям, один человек задержан

Правоохранители Киева задержали одного протестующего после столкновений под зданием Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, передает "Громадське ТБ".

По словам Блищик, в отделение полиции доставляли 5 человек, всех их допросили, а одного задержали, у него нашли пистолет. Вместе с тем глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил о семи допрошенных гражданах. "В том числе установлено лицо и допрошено, которое совершило правонарушение в отношении журналистки одного из телеканалов", – сказал Князев.

В ближайшее время задержанному гражданину суд изберет меру пресечения. В целом дело о столкновениях под ГПУ возбудили по 4 статьям Уголовного кодекса: хулиганство, препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, незаконное обращение с оружием.

Напомним, 17 сентября активисты "Национального корпуса" и С14, а также других националистических организаций провели акцию протеста под зданием ГПУ из-за экстрадиции в РФ Тимура Тумгоева, которого активисты называли добровольцем ВСУ. Во время протестов произошли столкновения, пострадали 7 полицейских и несколько протестующих.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нет подтверждения участия Тумгоева в АТО на Донбассе. Чиновник подчеркнул, что добровольца ВСУ Украина никогда бы не экстрадировала. Тумгоев является гражданином РФ, на родине его обвиняют в том, что он участвовал в боевых действиях в Сирии в составе ИГИЛ.
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Источник:

Громадське телебачення

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