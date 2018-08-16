ФОТОФАКТ. Последствия грозы в Киеве: переход возле метро "Контрактовая площадь" частично затопило

Сегодня, 14:35

Больше остальных пострадал киоск с цветами

ФОТОФАКТ. Последствия грозы в Киеве: переход возле метро "Контрактовая площадь" частично затопило

В Киеве утром в подземном переходе, ведущем на станцию метро "Контрактовая площадь", наблюдался небольшой потоп. Там, в районе выхода на остановку трамваев между Верхним и Нижним Валом, залило несколько киосков. В частности, из цветочного магазина, который находится в глубине перехода, воду выносили ведрами.

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Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"


Продавцы выливали воду из магазина в ливневку возле лестницы, в итоге там образовалась довольно большая лужа, которую было сложно обойти.

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Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Также небольшой потоп коснулся нескольких киосков, расположенных на "центральной" аллее перехода. Открыв утром свои лотки, продавцы жаловались, что товары, лежавшие на земле, оказались мокрыми. 

Как сообщалось, киевляне только успели забыть об июльских ливнях с затопленными дорогами и поваленными деревьями, как на город вновь обрушилась непогода. 

На этот раз пострадал самый центр города – после ночной грозы затопило Крещатик и ряд других центральных улиц.

Сейчас, после ночного потопа в Киевеспасатели ликвидируют последствия удара непогоды. К работам привлечены 35 человек и восемь единиц спецтехники. Между тем, на некоторых улицах утром можно заметить "сугробы" из града.

По данным Главного управления ГСЧС в Киеве, спасателей вызвали на демонтаж 14 поваленных деревьев. Большая часть из них упала на проезжие части. На Русановке из-за этого оказался заблокированных подъезд к подстанции скорой помощи. 
Киев, фото, переход, потоп, спасатели, контрактовая площадь, ГСЧС
Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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