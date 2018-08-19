Последствия непогоды в Киеве: коммунальщики убирают грязь и поваленные деревья

Сегодня, 11:55

Самая критичная ситуация была возле "Гулливера" и на площади Победы возле цирка

Скриншот из видео: На Подоле вода фонтанировала из переполненного ливнестока
Скриншот из видео: На Подоле вода фонтанировала из переполненного ливнестока

Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды после того, как улицы Киева затопило в субботу, 18 августа. Они убирают поваленные деревья с проезжих частей и улиц, а также чистят дороги от грязи. Все транспортные маршруты в столице работают в обычном режиме, сообщил заместитель директора департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Уже нет перекрытых и заблокированных участков, все участки расчищены. Сейчас коммунальные службы убирают грязь, то, что осталось после воды. Нет заблокированных маршрутов общественного транспорта, он движется по обычному графику, никаких остановок в связи с этим нашествием воды не произошло. На данный момент все в норме", – заявил Панчий.

По его словам, ночью в Киеве больше всего затопило площадь возле ТРЦ "Гулливер" а также площадь Победы возле цирка.

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"У нас было две критические локации. Первая – это возле "Гулливера". Также подтопление произошло на проспекте Победы – там большой поток воды шел с бульвара Шевченко, там был подтоплен немного подземный переход. Но коммунальные службы уже ликвидировали, сейчас мы убираем улицы от болота, техника на месте", – подытожил Панчий.

Стоит отметить, что столицу снова могут накрыть грозы с градом, предупредили киевлян городские власти. В Укргидрометцентре сообщили, кака погода будет в Киеве 19 августа.

Мы уже писали о том, что сильные дожди ударили по Киеву и в июле – из-за забитых ливнестоков в столице затопило подземные переходы, а ветер валил деревья.

Ранее и Львов пострадал от непогоды.  Ветер и град на некоторых улицах остановили движение транспорта.
ветер, деревья, подтопление, ливень, коммунальные службы

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