Последствия ливня в Киеве: на дороге у метро "Олимпийская" образовались огромные ямы

Сегодня, 13:27

По словам очевидцев, асфальт просел недалеко от "Укравтодора"

Фото: facebook, Анастасия Багалика
Фото: facebook, Анастасия Багалика

После того, как столичные улицы в очередной раз затопил ливень, центре Киева, неподалеку от станции метро "Олимпийская", на проезжей части возле пересечения улиц Жилянской и Антоновича провалился асфальт.

Фото были опубликованы пользователем Facebook Анастасией Багаликой.

Просевшее дорожное покрытие заставило работников коммунальной службы перекрыть движение транспорта на перекрестке улиц, а также ограничить движение в квартале от перекрестка с улицы Жилянской до улицы Физкультуры.

Как известно, на этой неделе это уже второй потоп в Киеве – ранее столицу залило 15 августа, а по Крещатику текли реки.

Напомним, что столицу может ждать еще одна напасть – град. Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что в Киеве 19 августа ожидаются также грозы, кратковременные дожди и шквальный ветер.

Ранее мы писали о последствиях сильных дождей, ударивших по Киеву и в июле. Из-за забитых ливнестоков в столице затопило подземные переходы, а ветер валил деревья.

Также сайт "Сегодня" писал о советах спасателей, о том, как уберечься от стихии.
дождь, дороги, непогода, асфальт
Источник:

"Сегодня"

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