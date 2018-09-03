Посвящение в студенты в Киеве: горы мусора и торговые тележки на деревьях

В Киеве студенты столичных вузов специфически отметили День знаний. С размахом и с последствиями. Жителей столицы возмутили мусор и горы бутылок, оставленные в общественных местах после празднований. Не обошлось и без смертельного происшествия.

Особенно "отличились" студенты КПИ. После торжественных официальных мероприятий в институте, которые состоялись днем в пятницу, территорию возле вуза оккупировали для неофициальных посиделок с кострами, алкоголем и бесшабашными развлечениями. Зеленые зоны быстро превратились в настоящие свалки. Фишкой этого года стали массовые покатушки на украденных из супермаркета тележках, а несколько из них в разгар веселья даже оказались на деревьях.

КПИ. Студенты устроили массовый сабантуй прямо в зеленой зоне, быстро превратив ее в свалку. Фото: facebook.com/lossolomaskyiv

Увы, не все шалости закончились без серьезных последствий. В субботу, 1 сентября, около 7:00 возле одного из общежитий КПИ на ул. Борщаговской было обнаружено тело первокурсника, 18-летнего парня из Донецкой области по имени Оскар.

"По словам свидетеля, который выгуливал собаку, парень сорвался с третьего этажа общежития. Вероятно, он пытался через окно пробраться в комнату. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией — несчастный случай", — рассказали в полиции Киева.

А на Лесном массиве в субботу, 1 сентября, буянили студенты КНТЭУ. Местные жители рассказывают, что массовую пьянку до ночи молодежь устроила возле супермаркета на улице Милютенко, неподалеку от одного из общежитий вуза. Чтобы утихомирить отдыхающих, люди даже вызвали полицию. После приезда правоохранителей студенты разошлись, оставив после себя горы мусора. Наследили студенты и в зеленой зоне массива.

facebook.com/lossolomaskyiv

"Призываю университет отправить на уборку леса студентов, прошедших вчера, 1 сентября, "посвяту" на Лесном массиве. Проявите позицию. Не скрою, большую часть вынесли, но оставили немало", — написал в соцсетях житель Андрей Шевчишин, сопроводив призыв красноречивыми фото с мусором.

В ночь на 28 августа в Киеве по адресу Милютенко, 7Б, на Лесном массиве собралось множество полиции.

Причиной этому стали студенты одного из столичных вузов. Так, возле супермаркета более ста человек распивали спиртные напитки и шумели. Молодые люди начали съезжаться в столицу в преддверии нового учебного года. Как рассказали местные жители, такие гулянья происходят ежегодно, пока на улице тепло. Молодежь шумит и не дает ночью спать жителям окружающих домов. К указанному адресу стянулись более 10 экипажей полиции, чтобы успокоить ребят.

Напомним, в марте полиция устанавливала обстоятельства конфликта в столичном супермаркете. Инцидент произошел в четверг, 15 марта, в Святошинском районе столицы.

Полицейские выяснили, что охранник магазина сделал несовершеннолетним посетителям замечание за неправомерное поведение. В результате возник конфликт, который перерос в драку.