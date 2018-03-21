Потасовка под Кабмином: в полицию доставили семь человек

За нарушение правопорядка в правительственном квартале в управление полиции доставили семь человек.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в среду, 21 марта, возле Кабинета министров Украины проходили мероприятия, в соответствии с ранее поданной в КГГА заявкой. Несмотря на предупреждение правоохранителей, участники акции перекрыли движение по улице Грушевского.

Переговоры с активистами не дали результата, поэтому при попытке освободить проезжую часть возникла потасовка. После этого семерых активных участников доставили в территориальное управление полиции.

На шесть человек составили административные материалы по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство), а на организатора акции – по ч. 1 ст. 185 (Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, 27 февраля под зданием Верховной Рады произошли стычки силовиков и активистов. Правоохранители оттеснили митингующих от ограждения возле здания парламента и отобрали у них шины, которые, вероятно, планировалось поджечь. После этого активисты начали бросать в полицейских различные предметы, в том числе полетели и бутылки с дымовыми шашками.

В результате столкновений пострадали около десяти силовиков и были задержаны активисты.