Потасовка под Лукьяновским СИЗО из-за бойцов "Торнадо": все подробности

Сегодня, 18:18

Арестантов вывезли из следственного изолятора, под стенами СИЗО собрались люди, которые пытались этому препятствовать

Торнадовцы вооржились и сопротивлялись вывозу из СИЗО. Фото: Facebook
Торнадовцы вооржились и сопротивлялись вывозу из СИЗО. Фото: Facebook

Под стенами Лукьяновского СИЗО в четверг, 9 августа, произошли стычки с людьми, которые пришли поддержать арестованных экс-бойцов батальона "Торнадо" и полицейскими, обеспечивающими передвижение спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева, в четверг, в 16.10 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что в Шевченковском районе на улице Дегтяревской под стенами Киевского следственного изолятора собралось около 30-40 человек, которые перекрыли дорогу и выступают против вывоза из СИЗО некоторых подсудимых – их родственников и знакомых.

По вызову срочно направили патрульных полицейских, работников Шевченковского управления полиции и спецназа.

Сейчас ситуация под стенами СИЗО контролируетмая.

До этого на странице в Facebook Стаса Карпова, одного из осужденных экс-бойцов "Торнадо", появилась видеотрансляция из камеры. По словам арестантов, в СИЗО приехали бойцы в масках, которые собирались их разделить и перевезти в другие места. Судя по видео, заключенные восприняли действия этих людей как попытку штурма, вооружились ножами и молотком и оборонялись. Также они призвали людей прийти к стенам изолятора и поддержать их.

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Стоп-кадр из трансляции

"Сегодня непонятные люди без опозновательных знаков, в военной форме и балаклавах, ворвались в камеру, в которой мы находимся, и начали кричать – лицом в пол, руки за спину. Никаких противоправных действий мы не делали", – говорит в трансляции один из заключенных экс-торнадовцев.

Трансляция длилась чуть больше часа. В это время сторонники заключенных пришли их поддержать. 

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В итоге, несмотря на сопротивление заключенных, их вывезли из СИЗО.

"Со двора изолятора в окружении нацгвардейцев выехало три грузовика с заключенными. Сторонники экс-торнадовцев попытались помешать выезду автозаков с осужденными по территории СИЗО, однако правоохранители взяли автомобили в окружение, что позволило им практически беспрепятственно уехать. В процессе перевозки заключенных произошли незначительные столкновения между их сторонниками и правоохранителями, в результате пострадали несколько человек, в том числе экс-депутат Юрий Кармазин", – сообщает издание INSIDER.

Перед этим внутри изолятора состоялся штурм блока, который захватили осужденные, к ним применили спецсредства.

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Стоп-кадр из трансляции

В полиции уточнили, что по факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей, чем было осуществлено вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в апреле 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы, еще четверым обвиняемым дал условные сроки.

Экс-бойцов роты "Торнадо" обвиняли в "создании преступной организации и совершении в ее составе с декабря 2014 г. по июнь 2015 г. на территории Луганской и Донецкой областей удовлетворения половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия".

Это – не единственные обвинения. Тем временем, во время сегодняшней трансляции из камеры осужденные заявили, что дело против них сфабриковано и готовится апеляция. Также они заявили, что собрали доказательства о своей невиновности.

След батальона "Торнадо" появился и в недавнем громком убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Подозреваемый в убийстве оказался бывшим снайпером батальона МВД "Торнадо". Об этом заявил народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко.
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Источник:

"Сегодня"

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