Потоп в Киеве: по Крещатику текли реки, торговый центр залило водой

Сегодня, 08:31

Машины застревали посреди дороги, в центре города сломаны каштаны и рекламные щиты

На Крещатике рано утром работали коммунальщики. Фото: Информатор
На Крещатике рано утром работали коммунальщики. Фото: Информатор

Киевляне только успели забыть об июльских ливнях с затопленными дорогами и поваленными деревьями, как на город вновь обрушилась непогода. 

На этот раз пострадал самый центр города. Как сообщает "Информатор.Киев", после ночной грозы затопило Крещатик и ряд других центральных улиц.

 "Посреди дороги застрял автомобиль. В воде стоит на аварийке. Улицу затопило полностью. Машины просто не могут проехать. Многие из них разворачиваются и едут назад", – говорится в сообщении.

Стихия в центре города поломала каштаны, рекламные щиты и вывески. Ветки деревьев валяются на тротуаре и проезжей части. 

Кроме того, вода залила торговый центр "Метроград", огромный урон нанесен имуществу магазинов.


Фото: Информатор.Киев

Фото: Информатор.Киев

Фото: Информатор.Киев

Фото: Информатор.Киев

Фото: Информатор.Киев

Фото: Информатор.Киев

Фото: Информатор.Киев

Фото: Информатор.Киев

"Вода мощным потоком пронеслась с улицы Крещатик в подземный переход на Бессарабской площади, где затопила множество магазинов. Дальше грязевой поток водопадом стек на нижний этаж "Метрограда". ...Пол затоплен, повреждено имущество фудкортов и интернет-кафе. С потолка свисают вырванные мощным потоком розетки. На данный момент там работают помпы, которые высушивают пол нижнего этажа", - отмечается в сообщении.

Кроме того, киевляне в соцсетях сообщают о потопе и на Подоле. 

Рано утром подтопленные улицы были уже перекрыты, на месте работали коммунальщики. 

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения рассказала, как пережить дождевой армагеддон в городе. Супрун дала украинцам советы и перечислила правила безопасности в непогоду
Киев, потоп, Крещатик, торговый центр, непогода, Метроград

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