Потоп в Киеве: за три часа выпала трехмесячная норма осадков

В Киеве 25 июля во время мощного ливня, который шел три часа, выпала трехмесячная норма осадков, а последствия непогоды ликвидировали 100 спасателей и 15 единиц техники. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

"Вчера за три часа выпала трехмесячная норма осадков. На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации было задействовано более 100 человек Главного управления ГСЧС в городе Киеве и работало 15 единиц техники. Спасатели выполняли работы по откачке воды из подземных переходов, в том числе на Дорогожичах", – заверил он.

Кроме того, Ткачук добавил, что проводились работы по обрезке аварийных деревьев и отметил, что работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Как отметил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, тяжелая ситуация в городе возникла из-за аномального количество осадков и состояния ливневой канализации.

"Этим системам десятки лет, они не рассчитаны на такое количество инфраструктурных объектов вокруг и не могут своевременно пропустить большое количество воды", – заявил Давтян.

В то же время, он подчеркнул, что ни одна станция метро не была подтоплена, хотя входы в метрополитен были существенно затруднены.

Напомним, в некоторых районах Киева 25 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Что касается ситуации на дорогах – в столице были сильные пробки. Весь правый берег стоял по направлению к центру. Затруднял движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кирилловской – а мост как раз был в ремонте.

Тем временем после мощного ливня с градом многие подземные переходы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.