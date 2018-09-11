Появились подробности нападения школьника на учительницу в Киеве

Сегодня, 11:47

Мальчика в школе характеризуют как спокойного и неагрессивного

Появились подробности нападения школьника на учительницу в Киеве

В киевской школе №94 восьмиклассник напал с ножницами на учительницу информатики только после того, как она поставила ему два "минуса". Об этом сообщила директор школы №94 Виктория Кузьменко, передает сайт 44.ua.

Директор уточнила, что в начале урока учительница проверяла домашнее задание. Оказалось, что школьник его не выполнил, за что получил первый "минус". После этого все выполняли самостоятельную работу, и мальчику вновь поставили "минус".

Сразу после этого ученик разнервничался, бросил в педагога стул, после чего схватил ножницы и нанес удары ей в спину. Также в школе сообщили, что мальчик был спокойным, не агрессивным. Он приехал в Киев с семьей из Ивано-Франковска и впервые пошел в эту школу в 8А класс.

Напомним, 10 сентября в школе №94, которая расположена на улице Ольгинской в Печерском районе, произошло ЧП. Ученик 8 класса (это дети примерно 13 лет) напал на учительницу, разбил ей голову стулом и несколько раз ударил ножницами. В данный момент педагог госпитализирована, ее состояние оценивают, как тяжелое. Следователи по факту происшествия открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Как известно, в апреле в России школьник напал с ножом на учительницу и одноклассников. Устроивший нападение мальчик страдает запоздалым развитием.
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