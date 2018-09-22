Пожар на Русановских садах в Киеве ликвидировали – ГСЧС

Причина возникновения пожара пока не установлена

Пожар на Русановских садах в Киеве ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает ГСЧС.

На место происшествия прибыли пожарные, которые установили, что на открытой территории горит свалка строительного мусора и шин на площади 50 кв. м. Впоследствии огонь быстро перебросился на деревья и кусты, охватив около 200 кв. м. леса.

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"Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.

Причина возникновения пожара пока не установлена.

Напомним, пожар на территории Русановских садов из-за сильного ветра быстро распространился, наблюдалось большое задымление из-за пластика и полиэтилена на свалке, также взрывались баллоны с бытовой химией.

Ранее в Житомирской области на свалке произошел масштабный пожар. Огонь охватил 600 квадратных метров площади.

Примечательно, что свалку никто не охраняет, поэтому сюда имеют доступ посторонние лица, и уже неоднократно здесь возникало возгорания мусора.