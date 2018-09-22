Пожар на Русановских садах в Киеве ликвидировали – ГСЧС

Сегодня, 20:43

Причина возникновения пожара пока не установлена

Фото: Информатор
Фото: Информатор

Пожар на Русановских садах в Киеве ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает ГСЧС.

На место происшествия прибыли пожарные, которые установили, что на открытой территории горит свалка строительного мусора и шин на площади 50 кв. м. Впоследствии огонь быстро перебросился на деревья и кусты, охватив около 200 кв. м. леса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.

Причина возникновения пожара пока не установлена.

Напомним, пожар на территории Русановских садов из-за сильного ветра быстро распространился, наблюдалось большое задымление из-за пластика и полиэтилена на свалке, также взрывались баллоны с бытовой химией.

Ранее в Житомирской области на свалке произошел масштабный пожар. Огонь охватил 600 квадратных метров площади.

Примечательно, что свалку никто не охраняет, поэтому сюда имеют доступ посторонние лица, и уже неоднократно здесь возникало возгорания мусора.
пожар, спасатели, свалка, ГСЧС, происшествия, задымление

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото из открытых источников

Пенсионер в Сумах устроил аварию на газопроводе и погиб в результате пожара

Сегодня, 16:07

Правоохранители выяснили, что из трубы пытались срезать засов

Другие регионы

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Сумской области загорелся автобус, перевозивший детей

Вчера, 18:12

Во время возгорания в автобусе находились 20 детей
Загрузка...

Донбасс

Фото: AFP

В Луганской области в жилом доме вспыхнул пожар: погибли два человека

Вчера, 16:15

Огонь охватил 100 квадратных метров площади

Днепр

Фото: svidok.info

В Днепре в жилом доме произошел пожар: погибла женщина

Вчера, 08:40

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже пятиэтажки
Загрузка...