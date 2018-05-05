Пожар на Столичном шоссе в Киеве: появились новые подробности

5 Мая 2018, 16:04

Огонь уничтожил 54 автомобиля

Пожар, который возник на автостоянке в Голосеевском районе Киева, ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"На место происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений и было установлено, что на открытой автостоянке горит около 54 автомобилей. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

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Пожар удалось локализировать в 14:08, а в 14:15 его уже ликвидировали. На месте происшествия работали 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, сегодня на Столичном шоссе в Киеве произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели 54 автомобиля.

Кроме того, не так давно в Киеве на Осокорках произошел крупный пожар в шестиэтажном подземном паркинге

Также пожар произошел во дворе девятиэтажного жилого дома на ул. Почайнинская. Оказалось, что загорелся припаркованный автомобиль Honda CR-V, огонь также распространился на рядом расположенный автомобиль Suzuki Swift. 
Киев, пожар, столичное шоссе, автомобили, ГСЧС

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