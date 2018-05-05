Пожар на Столичном шоссе в Киеве: появились новые подробности
Огонь уничтожил 54 автомобиля
Пожар, который возник на автостоянке в Голосеевском районе Киева, ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"На место происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений и было установлено, что на открытой автостоянке горит около 54 автомобилей. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.
Пожар удалось локализировать в 14:08, а в 14:15 его уже ликвидировали. На месте происшествия работали 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава ГСЧС.
Напомним, сегодня на Столичном шоссе в Киеве произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели 54 автомобиля.
Кроме того, не так давно в Киеве на Осокорках произошел крупный пожар в шестиэтажном подземном паркинге.
Также пожар произошел во дворе девятиэтажного жилого дома на ул. Почайнинская. Оказалось, что загорелся припаркованный автомобиль Honda CR-V, огонь также распространился на рядом расположенный автомобиль Suzuki Swift.