Пожар в Гидропарке: спасатели рассказали подробности

Сегодня, 14:20

Возгорание возникло в отдельно стоящем здании спортивного зала

 


Пожар потушили. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Пожар потушили. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Пожар потушили. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Пожар потушили. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Пожар потушили. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Пожар потушили. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В ГСЧС Киева рассказали подробности о ликвидации пожара в здании спортивного зала на острове Гидропарк.

10 мая в 13:10 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на острове Гидропарк в Днепровском районе столицы.

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Фото: facebook.com/s.hrynkevych

На место происшествия были направлены дежурные отделения из ближайших пожарно – спасательных подразделений. Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло в отдельно стоящем одноэтажном здании спортивного зала, на площади 300 кв. м.

В 13:50 пожар удалось локализовать, а в 14:05 – ликвидировать.

Пострадавших и погибших во время пожара нет.

К ликвидации пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава.

Как мы сообщали ранее, в ноябре 2017 года на левом берегу столицы в Гидропарке произошел масштабный пожар, который был виден с правого берега Киева. Как рассказали "Сегодня" в ГСЧС Киева, в Гидропарке по неизвестной причине загорелся мусор и шины. На место выезжали пожарные и потушили пламя.

А в мае 2017 года в столичном Гидропарке ночью произошел пожар в спортивном клубе, обошлось без потерпевших.
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Источник:

"Сегодня"

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