Пожар в Гидропарке: спасатели рассказали подробности
Возгорание возникло в отдельно стоящем здании спортивного зала
Пожар потушили. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Пожар потушили. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Пожар потушили. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Пожар потушили. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Пожар потушили. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Пожар потушили. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
В ГСЧС Киева рассказали подробности о ликвидации пожара в здании спортивного зала на острове Гидропарк.
10 мая в 13:10 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на острове Гидропарк в Днепровском районе столицы.
Фото: facebook.com/s.hrynkevych
На место происшествия были направлены дежурные отделения из ближайших пожарно – спасательных подразделений. Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло в отдельно стоящем одноэтажном здании спортивного зала, на площади 300 кв. м.
В 13:50 пожар удалось локализовать, а в 14:05 – ликвидировать.
Пострадавших и погибших во время пожара нет.
К ликвидации пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава.
Как мы сообщали ранее, в ноябре 2017 года на левом берегу столицы в Гидропарке произошел масштабный пожар, который был виден с правого берега Киева. Как рассказали "Сегодня" в ГСЧС Киева, в Гидропарке по неизвестной причине загорелся мусор и шины. На место выезжали пожарные и потушили пламя.
А в мае 2017 года в столичном Гидропарке ночью произошел пожар в спортивном клубе, обошлось без потерпевших.