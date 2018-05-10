Преступность в Киеве: полиция забирает оружие и контролирует миграцию (инфографика)

Сегодня, 09:50

Добычей воров становятся не только личные вещи киевлян, но и мемориальные бронзовые доски

 

В Киеве снизился уровень преступности
В Киеве снизился уровень преступности. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В столице снизился уровень преступности по сравнению с прошлым годом. По данным столичных правоохранителей, за четыре месяца этого года в городе было зарегистрировано 14 681 преступление, что на 3941 эпизод меньше, чем за аналогичный период прошлого года (см. инфографику).

1_242

Как объяснил "Сегодня" Михаил Апостол, советник министра МВД, уменьшение преступности связано с несколькими факторами: "Выявлено и изъято из обращения основную массу оружия, которое было завезено на территорию Украины в первые годы боевых действий на Востоке, перекрыты каналы его поставок. Ведется борьба с организованной преступностью, установлен жесткий контроль в вопросе миграции населения группы риска с временно оккупированной территории, внедрены и работают профилактические меры, а также техсредства фиксации и контроля правонарушений".

В Киеве орудуют воры и аферисты

Киевляне утверждают, преступлений, наоборот, стало только больше. К примеру, в подземном переходе на пр. Победы из-за частых краж в этом месте повесили даже объявление, призывающее граждан быть бдительными.

30697731_629309617405335_214655563441635328_o

Фото: facebook.com/kyivnovyny

Обворовывают и пассажиров подземки. С начала года тут зарегистрировано 7 грабежей и 168 краж.

Добычей воров становятся не только личные вещи киевлян, но и мемориальные бронзовые доски на фасадах домов, которые сдают на металлолом. Жалуются горожане и на массовые проникновения в квартиры. Так, в начале марта полицейские задержали двоих домушников, которые обворовали квартиру, пока хозяева спали в соседней комнате, а в апреле поймали квартирных воров, обчистивших за час сразу три квартиры.

Становятся киевляне и жертвами аферистов. На днях полицейские накрыли фальшивый обменник валют на ул. Татарской, задержав двоих мошенников. Объявление о предоставлении услуг по обмену валюты ловкачи разместили в интернете, а получив 10 тыс. долларов, пытались убежать через окно. Во время преследования один из мошенников достал пистолет и начал стрелять в сторону копов, но промахнулся. За содеянное задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.
кража, мошенники, воровство, аферисты, преступления, обменник
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Эксперты считают, что право на свободное владении оружием уменьшит уровень преступности в стране. фото AFP

Свободное владение оружием в Украине: разгул преступности или право на самозащиту

6 Февраля, 07:37

На начало 2017 г. было зарегистрировано 909 тыс. единиц огнестрельного оружия

Украина

Фото: AFP.

Закон о легализации оружия помог бы уменьшить количество преступлений – юрист

14 Февраля, 03:03

На начало 2017 г. в Украине было зарегистрировано 909 тыс. единиц огнестрельного оружия
Загрузка...

Происшествия

В Киеве на Татарке валютные мошенники устроили стрельбу

8 Мая, 17:59

Аферисты пытались сбежать от полиции  

Происшествия

Гель для душа, корица и кошачий корм: под Киевом грузчик примотал к себе товаров на три тысячи

4 Мая, 15:45

Мужчина понемногу выносил товар со склада и собирал его в рабочем шкафу

Происшествия

Мужчина обворовал храм. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве парень украл в церкви кадило, ладан и Евангелие

2 Мая, 12:52

Любителю церковных ценностей грозит до шести лет лишения свободы  

Происшествия

В Киеве задержали домушника с чужими деньгами и часами

1 Мая, 11:40

Мужчина отжал пластиковое окно и проник в квартиру  

Украина

Фото: из открытых источников

Кража по-взрослому: иностранец пытался вынести из магазина почти две сотни "киндеров"

30 Апреля, 14:29

58-летний иностранец пытался вынести из магазина шоколад на сумму боле 4 тысяч

Происшествия

В центре Киева мужчина в костюме и галстуке обворовал посетителя кафе

26 Апреля, 17:49

Вором оказался 56-летний местный житель  
Загрузка...