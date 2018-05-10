Преступность в Киеве: полиция забирает оружие и контролирует миграцию (инфографика)

В столице снизился уровень преступности по сравнению с прошлым годом. По данным столичных правоохранителей, за четыре месяца этого года в городе было зарегистрировано 14 681 преступление, что на 3941 эпизод меньше, чем за аналогичный период прошлого года (см. инфографику).

Как объяснил "Сегодня" Михаил Апостол, советник министра МВД, уменьшение преступности связано с несколькими факторами: "Выявлено и изъято из обращения основную массу оружия, которое было завезено на территорию Украины в первые годы боевых действий на Востоке, перекрыты каналы его поставок. Ведется борьба с организованной преступностью, установлен жесткий контроль в вопросе миграции населения группы риска с временно оккупированной территории, внедрены и работают профилактические меры, а также техсредства фиксации и контроля правонарушений".

В Киеве орудуют воры и аферисты

Киевляне утверждают, преступлений, наоборот, стало только больше. К примеру, в подземном переходе на пр. Победы из-за частых краж в этом месте повесили даже объявление, призывающее граждан быть бдительными.

Фото: facebook.com/kyivnovyny

Обворовывают и пассажиров подземки. С начала года тут зарегистрировано 7 грабежей и 168 краж.

Добычей воров становятся не только личные вещи киевлян, но и мемориальные бронзовые доски на фасадах домов, которые сдают на металлолом. Жалуются горожане и на массовые проникновения в квартиры. Так, в начале марта полицейские задержали двоих домушников, которые обворовали квартиру, пока хозяева спали в соседней комнате, а в апреле поймали квартирных воров, обчистивших за час сразу три квартиры.

Становятся киевляне и жертвами аферистов. На днях полицейские накрыли фальшивый обменник валют на ул. Татарской, задержав двоих мошенников. Объявление о предоставлении услуг по обмену валюты ловкачи разместили в интернете, а получив 10 тыс. долларов, пытались убежать через окно. Во время преследования один из мошенников достал пистолет и начал стрелять в сторону копов, но промахнулся. За содеянное задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.