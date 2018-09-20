Приезжая студентка обворовала киевский магазин одежды

Святошинский райсуд Киева оштрафовал на 850 гривен студентку Учебно-научного института финансов, банковского дела Университета государственной фискальной службы за воровство в гипермаркете. Об этом говорится в приговоре, размещенном в Едином госреестре судебных решений.

Согласно материалам суда, воровство произошло 22 июля в магазине на улице Берковецкой, 6. Студентка набрала косметики и одежды на сумму 1 729 грн, упаковала товар в сумку и хотела выйти, не заплатив. Девушку задержала охрана. Суд приговорит подсудимую к выплате штрафа в размере 850 грн.

Напомним, во Львовской области сотрудница банка "увела" у клиентов четыре миллиона. Женщина получала от клиентов средства для внесения на счета и для заключения договоров банковского вклада.

Кроме того, в Сургуте в августе задержали 29-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже шубы. По данным следствия, женщина вместе с возлюбленным пришла в квартиру его бывшей жены. Там она увидела норковую шубу хозяйки и обиделась на друга, что он не сделал ей такой же дорогой подарок. Подозреваемая похитила меховое изделие, но потом осознала, что летом не сможет его носить, и продала за пять тысяч рублей.