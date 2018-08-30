Прокуратура два дня проводит обыски в "Борисполе"
Следователи обыскивают кабинеты работников отделов тендерных закупок и материально-технического обеспечения
Вечером 29 августа сотрудники прокуратуры Киевской области совместно с полицией провели обыски в международном аэропорту "Борисполь". Правоохранительные органы действовали согласно постановлению суда, сообщают на Facebook-странице главной воздушной гавани страны.
Вчера обыски проводились кабинетах и по адресам проживания работников и руководителя отдела материально-технического обеспечения, а сегодня обыскивали кабинеты также и сотрудников отдела тендерных закупок.
"Сейчас мне трудно комментировать ситуацию, которой я неприятно поражен", – комментирует ситуацию директор "Борисполя" Павел Рябикин.
Он отметил, что подписал приказ об отстранении всех сотрудников отдела тендерных закупок и материально-технического обеспечения от исполнения служебных обязанностей на время проведения следственных действий.
Кроме того, была создана рабочая комиссия для анализа реестра договоров и закупок, актов выполненных работ, проведенных платежей.
"На время работы комиссии все платежи будут временно приостановлены ", – добавил Рябикин.
Администрация аэропорта гарантировала содействие правоохранительным органам, а также выразила надежду на толерантность и беспристрастность в отношении прочих работников предприятия, чтобы следственные действия не повлияли на жизнедеятельность аэропорта.
Как сообщалось ранее, в мае по аналогичным причинам правоохранительные органы проводили обыски в порту "Южный".
Кроме того, ранее в этом году НАБУ проводило обыски у заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.