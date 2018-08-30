Прокуратура два дня проводит обыски в "Борисполе"

Сегодня, 12:48

Следователи обыскивают кабинеты работников отделов тендерных закупок и материально-технического обеспечения

Фото: facebook.com/airportboryspil
Фото: facebook.com/airportboryspil

Вечером 29 августа сотрудники прокуратуры Киевской области совместно с полицией провели обыски в международном аэропорту "Борисполь". Правоохранительные органы действовали согласно постановлению суда, сообщают на Facebook-странице главной воздушной гавани страны.

Вчера обыски проводились кабинетах и по адресам проживания работников и руководителя отдела материально-технического обеспечения, а сегодня обыскивали кабинеты также и сотрудников отдела тендерных закупок.

"Сейчас мне трудно комментировать ситуацию, которой я неприятно поражен", – комментирует ситуацию директор "Борисполя" Павел Рябикин.

Он отметил, что подписал приказ об отстранении всех сотрудников отдела тендерных закупок и материально-технического обеспечения от исполнения служебных обязанностей на время проведения следственных действий.

Кроме того, была создана рабочая комиссия для анализа реестра договоров и закупок, актов выполненных работ, проведенных платежей.

"На время работы комиссии все платежи будут временно приостановлены ", – добавил Рябикин.

Администрация аэропорта гарантировала содействие правоохранительным органам, а также выразила надежду на толерантность и беспристрастность в отношении прочих работников предприятия, чтобы следственные действия не повлияли на жизнедеятельность аэропорта.

Как сообщалось ранее, в мае по аналогичным причинам правоохранительные органы проводили обыски в порту "Южный".

Кроме того, ранее в этом году НАБУ проводило обыски у заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.
коррупция, прокуратура, следователи, аэропорт Борисполь , обыски, прокуратура Киевской области
Источник:

"Сегодня"

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