Прокуратура Киева объяснила причину обыска в Исламском культурном центре

Любые обвинения в дискредитации или преследования религиозных организаций – беспочвенны и необоснованны – говорят в прокуратуре

После сообщений СМИ об обыске, проведенном работниками СБУ и прокуратуры в Исламском культурном центре в Киеве, столичной прокуратуре пришлось заявить, что это не было преследованием религиозных организаций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

Следственные действия, проведенные 6 марта в помещении одного из религиозных центров, состоялись на основании постановлений Подольского райсуда Киева и в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, сказано в заявлении ведомства.

Проведение всех следственных действий происходило с применением видеофиксации, в присутствии понятых и с учетом правил внутреннего распорядка указанного Центра, подчеркнули в прокуратуре.

Эти следственные действия направлены на выявление и раскрытие возможных неправомерных действий отдельных граждан и никоим образом не касаются деятельности Центра как общественной или религиозной организации, говорят в пресс-службе.

"В связи с этим еще раз подчеркиваем, что органы столичной прокуратуры с уважением относятся к деятельности всех религиозных организаций, зарегистрированных на территории нашего государства и любые обвинения в дискредитации или преследования их деятельности являются беспочвенными и необоснованными", – резюмировали в прокуратуре города Киева.

Напомним, ранее муфтий в Духовном управлении мусульман Украины "УММА" Саид Исмагилов на своей странице в Facebook изложил свою точку зрения на произошедшее.

По его словам, компания силовиков вместе с понятыми разделилась на несколько групп, а охранник физически мог находиться только с одной группой.

"Пока он по требованию открывал библиотеку и гимназию, другая группа с помощью лома выломала двери в книжный магазин и проводила там обыск без представителей Исламского культурного центра", – отметил муфтий.