Прокуратура Киева передала в суд дело о похищении младенца в детсаду

Вчера, 20:45

Киевлянке грозит до пяти лет тюрьмы

 

Похитительнице ребенка грозит до пяти лет за решеткой
Похитительнице ребенка грозит до пяти лет за решеткой

Столичная прокуратура передала в суд дело 20-летней киевлянки, которая 20 октября прошлого года в одном из детсадов на Оболони похитила чужого двухмесячного ребенка, чтобы выдать его потом за своего. Девушка выждала момент, когда отец оставил коляску с малышкой без присмотра, и украла младенца.

Ребенка киевлянка спрятала в частном доме в с. Новоселки Киевской области. Малышку разыскали на следующий день, похитительницу задержали.

За совершенное киевлянке грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Сети появилось видео признания похитительницы ребенка в Умани. Как сообщалось, в Винницкой области правоохранители задержали женщину с похищенной полугодовалой девочкой. Злоумышленница и мать с ребенком находились в гостях у общей подруги. Воспользовавшись тем, что женщины вышли из дома без младенца, похитительница забрала его и скрылась.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черкасской области, похитительницу заметил сотрудник одной из автозаправок. Она находилась в автомобиле такси, который заехал заправиться. Мужчина передал информацию полиции и ее сразу задержали.
суд, прокуратура, похищение, младенец, киевлянка
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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