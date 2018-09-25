Прокурора ГПУ обворовали в киевском парке "Муромец"

В понедельник, 24 сентября, начальника Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюк обворовали в столичном парке "Муромец". Об этом сообщает УНН.

У прокурора украли сумку с деньгами и документами. Инцидент произошел в спортивном комплексе на территории парка. Отмечается, что Горбатюк и еще несколько сотрудников ГПУ играл в футбол в спорткомплексе. В это время в раздевалку проник неизвестный, открыл шкафчики и украл личные вещи Горбатюка и его коллег. Начато расследование по ст. 185 УК (кража).

Напомним, известную телеведущую Янину Соколову ограбили в центре Киева. Из ее автомобиля украли документы и видеоматериалы двух программ. По ее словам, автомобиль вскрыли в течение минуты, после чего украли вещи и убежали. Среди украденного Соколова назвала видеоматериалы проектов "Рандеву" и "Кино с Яниной Соколовой". Были украдены и документы.

Кроме того, "бабушка перформанса" получила своим портретом по голове. Марина Абрамович, сама того не ведая, стала центральной фигурой перформанса другого артиста.