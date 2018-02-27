Исчезновение школьниц в Киеве: девочки ушли гулять с собаками и пропали

Сегодня, 18:15

Обе несовершеннолетние – жительницы Троещины

 

Одна из пропавших девочек. Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv
Одна из пропавших девочек. Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Стали известны подробности исчезновения в Киеве школьницы Вероники Пивень, которая пропала в Деснянском районе. Как сообщают на странице "Розыск детей ГУНП в Киеве" в Facebook, вместе с ней исчезла и еще одна девочка. Это Брусова Анжелика-Мария Олеговна.

27 февраля около 13:00 они вышли из дома по ул. Радунской на Троещине. Обе были с собаками породы йоркширский терьер. Вскоре девочки перестали выходить на связь.

Приметы Анжелики-Марии Брусовой: на вид 12 лет, рост 153 см, волосы темно-русого цвета с покрашенными в бордовый цвет кончиками. Девочка была одета в темно-синюю куртку, бело-черный шарф с оленями, бордовые угги.

Напомним, Вероника Пивень была одета в темно-синюю парку, черные лосины, черные угги со стразами, розовую шапку и розовый шарф.

Также, как сообщала "Сегодня", в Киеве продолжают искать несовершеннолетнюю Анастасию Москаленко, которая пропала в Днепровском районе.

Ранее мы писали, что в столице все чаще начали пропадать люди. По данным полиции, за прошлый год было зарегистрировано 3496 заявлений об исчезновении горожан, что на 284 больше, чем в 2016 году, а за январь этого года таких заявлений поступило уже 299.

Также мы сообщали, что правоохранителям удалось разыскать 15-летнюю девушку Валерию Натальченко, которая пропала в Киевской области.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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