Пьяное ДТП в Киеве: Mercedes врезался в грузовик, появились фото и видео

В Киеве на улице Лебединской в произошла авария с пьяным водителем Mercedes E200, который врезался в припаркованную фуру MAN. Инцидент произошел ночь на 9 августа, около 00:40, передает "Информатор".

Как стало известно, иномарка двигалась по улице Лебединской в сторону Полярной, выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик. От удара обе машины получили серьезные повреждения.

Во время аварии в Mercedes находился водитель и пассажир, они оба пребывали в нетрезвом состоянии. После столкновения водителя легковушки госпитализировали, а патрульные отметили, что у него были явные признаки алкогольного опьянения.

Кроме того, копы до прибытия следственно-оперативной группы задержали и водителя, и пассажира. Когда патрульные попытались с ними поговорить, водитель отрицал свою причастность к аварии и утверждал, что в машине не сидел.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, медики и патрульные. Подробности происшествия выясняются.













Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек.