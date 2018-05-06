Пьяное ДТП в Киеве: муж "летел" домой и убил жену

В Киеве произошло очередное жуткое ДТП, жертвой которого стала молодая женщина. Трагедия случилась в ночь на воскресенье, 6 мая, на улице Братиславской, где Volkswagen Passat протаранил грузовик MAN. Водитель пострадал, а его жена погибла, сообщает "Информатор".

По словам водителя фуры, он остановился возле Больницы скорой помощи в крайнем правом ряду, так как сломался автомобиль, была включена аварийка и установлен знак аварийной остановки, а в 01:30 он услышал удар.

По словам очевидцев, Passat на высокой скорости двигался в сторону станции метро "Черниговская" и пытался опередить впереди идущий автомобиль по правой полосе. При маневре водитель легковушки не успел завершить опережение и врезался в прицеп фуры.

При столкновении Volkswagen был полностью разбит. Правая сторона оказалась под прицепом тягача. Водитель "немца" получил незначительные травмы и находился на месте ДТП. На переднем пассажирском сидении находилась жена водителя, к сожалению, она скончалась. Ей было 24 года.

По словам полицейских, виновник аварии был в нетрезвом состоянии, но не смог объяснить, почему сел пьяным за руль и не мог вспомнить, сколько человек было в машине.

Чтобы извлечь тело погибшей, спасателям ГСЧС пришлось разрезать Volkswagen.











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