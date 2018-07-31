Пьяное ДТП в Киевской области: Mercedes насмерть сбил велосипедиста

Сегодня, 11:49

Водитель автомобиля скрылся с места аварии. Ему грозит до 8 лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Киевской области
Фото: ГУНП в Киевской области

В Киевской области автомобиль Mercedes-Benz, под управлением пьяного водителя насмерть сбил велосипедиста. Мужчина скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"На автодороге Сквира-Самгородок водитель, управляя автомобилем "Mercedes-Benz", совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате чего велосипедист от полученных травм погиб", – говорится в сообщении.

Водитель автомобиля скрылся с места аварии, но вскоре полицейские задержали его на трассе "Киев-Одесса". В крови мужчины было 3,08 промилле алкоголя.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", – отметили в полиции.

Напомним, в Киеве поздно вечером, 29 июля, пьяный водитель Honda Accord на "евробляхах" устроил масштабное ДТП у торгово-развлекательного центра на Оболонском проспекте, 5. У мужчины было 2.92 промилле алкоголя в крови.

А на выходных в Киевской области пассажирский поезд врезался в легковой автомобиль, который протащило по рельсам около километра. 
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