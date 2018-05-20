Пьяный водитель во время утренних гонок по улицам Киева разбил девять авто

Сегодня, 14:46

В машине пьяного водителя ВАЗ были обнаружены патроны

В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил гонки по улицам,  вследствие чего пьяный водитель на ВАЗ разбил девять автомобилей. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел рано утром  20 мая, приблизительно в 04:30. В автомобиле были обнаружены патроны 7,62 калибра.

Прибывшие на место происшествия полицейские заставили водителя пройти тест на содержание алкоголя. Драггер показал результат – 1,58 промилле.

Как сообщалось, в Киеве пьяный водитель такси устроил гонки с полицейскими. Примерно 10 минут за ним гонялись полицейские. Водитель носился по тротуарам, "летел" на красный сигнал светофора, и даже успел проехаться по детской площадке.

Ранее в столице пьяный водитель на еврономерах устроил четыре ДТП, припарковался на встречной полосе и пытался сбежать.

Другой опьяневший водитель в Киеве разбил три авто и свалил все на НЛО.

Сотрудники полиции задержали пьяную компанию на "Жигулях". Мужчины поехали на рыбалку с одним спиннингом на троих, после чего в состоянии алкогольного опьянения решили сесть в машину и поехать домой. 
Киев, ДТП, авто, гонки, разбил, пьяный водитель
Источник:

"Сегодня"

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