Пьяный водитель во время утренних гонок по улицам Киева разбил девять авто
В машине пьяного водителя ВАЗ были обнаружены патроны
В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил гонки по улицам, вследствие чего пьяный водитель на ВАЗ разбил девять автомобилей. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Инцидент произошел рано утром 20 мая, приблизительно в 04:30. В автомобиле были обнаружены патроны 7,62 калибра.
Прибывшие на место происшествия полицейские заставили водителя пройти тест на содержание алкоголя. Драггер показал результат – 1,58 промилле.
Как сообщалось, в Киеве пьяный водитель такси устроил гонки с полицейскими. Примерно 10 минут за ним гонялись полицейские. Водитель носился по тротуарам, "летел" на красный сигнал светофора, и даже успел проехаться по детской площадке.
Ранее в столице пьяный водитель на еврономерах устроил четыре ДТП, припарковался на встречной полосе и пытался сбежать.
Другой опьяневший водитель в Киеве разбил три авто и свалил все на НЛО.
Сотрудники полиции задержали пьяную компанию на "Жигулях". Мужчины поехали на рыбалку с одним спиннингом на троих, после чего в состоянии алкогольного опьянения решили сесть в машину и поехать домой.